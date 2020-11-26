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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Akıncı Üssü davasında karar verildi - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç

ANKARA - Akıncı Üssü davasında karar verildi - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç

- 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un açıklaması - Avukat Cem Şahin'in ANKARA - 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve avukatlar, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşmasının ardından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklaması Darbe Girişimi 

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