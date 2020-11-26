ANKARA - Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar açıklandı - Leyla Şahin Usta
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşmasının ardından Sincan Cezaevi Yerleşkesinde basın açıklaması yaptı.
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