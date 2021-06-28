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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230. kuruluş yıl dönümünde Orgeneral Dündar ve beraberindeki personeli kabul etti

ANKARA - Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230. kuruluş yıl dönümünde Orgeneral Dündar ve beraberindeki personeli kabul etti

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabulü - Akar'ın askeri personelle selamlaşması - Akar'ın kabul ettiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli - Akar'ın konuşmasıAkar, Kara Kuvvetlerinin 2230. kuruluş yıl dönümünde Orgeneral Dündar ve beraberindeki personeli kabul ettiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.Akar, Bakanlık'taki kabulde, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

General Askeri Güç Askeri Personel Sel Asker 

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