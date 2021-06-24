ANKARA - Akar: '(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Şu an için alınmış bir karar yok'
ANKARA - Akar: "(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Şu an için alınmış bir karar yok" - Hassas Güdüm Kiti - 82 Teslimat Töreni - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti - 82 Teslimat Töreni'nde konuştu. (1)Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor."
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