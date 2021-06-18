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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı'da ziyaretlerde bulundu

ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı'da ziyaretlerde bulundu

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in esnaf ziyareti - Şahin'in AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etmesi - Şahin'e 06 numaralı Polatlı Spor formasının takdim edilmesi - Şahin'in, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu’yu ziyareti - Şahin'in, Polatlı Ziraat Odasını ziyareti - Fatih Şahin'in konuşmasıAK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı'da ziyaretlerde bulunduANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara 'nın Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.AK Parti İlçe Teşkilatında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şahin, vatandaşlarla da sohbet etti.Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ile görüşen Şahin, buradan Polatlı Ziraat Odasına geçti.Şahin burada, oda başkanı Zekai Köseoğlu'ndan brifing aldı.Burada konuşan Şahin, salgın kapsamında sağlanan destek tutarının 661 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 milyon esnafa destek sağlanacağını dile getiren Şahin, "Bunların müracaatlarını geçen hafta aldık. Kısa zaman içerisinde bunların ödemeleri gerçekleştirilecek. 5 milyon hanemize doğrudan nakit desteği sağladık. Arpa - buğday fiyatında geçen yıla nazaran yaklaşık yüzde 36 - 37 mesabesinde fiyatları iyileştirdik. İnşallah bu salgını geride bırakıp güzel, mutlu, müreffeh bir ülkenin evlatları olarak bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Şahin, Gökpınar barajının ağustos ayı başında tamamlanacağını ve eylül ayından itibaren de su tutmaya başlayacağını sözlerine ekledi.Ziyaretlerde, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir ve diğer ilgililer de yer aldı.

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