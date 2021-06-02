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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Yeni Azerbaycan Partisi heyeti ile görüştü

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Yeni Azerbaycan Partisi heyeti ile görüştü

- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Tahir Budaqov'un bir araya gelmesi - Toplantıya katılanlardan görüntüAK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Yeni Azerbaycan Partisi heyeti ile görüştüANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyetle görüştü.Binali Yıldırım, Parti Genel Merkezinde yapılan Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasındaki iş birliği protokolü imza törenin ardından, Tahir Budaqov, beraberindeki milletvekilleri ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.Görüşmede, Binali Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ile Erkan Kandemir ve Dış İlişkiler Birimi Başkan Yardımcıları eşlik etti.

İmza Töreni 

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