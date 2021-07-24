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ANKARA - AK Parti'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - AK Parti'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı

ANKARA - AK Parti'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı

- Hazırlanan videoAK Parti'den Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımıANKARA (AA) - AK Parti, Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.Partinin sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümüne ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.Paylaşımda, "Zincirlerini kıran, Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'mizin ibadete açılışının 1. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.
Videoda, "İnancınla varsın başın secdeye, atan Fatih'in çağ açıp çağ kapattığı yerde, yürür üstüne zalimin silkelensin cihan yerinden. Kır zincirleri ki Fatih'in mirası can bulsun yeniden." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medya Lens Secde Sofya 

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