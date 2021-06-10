ANKARA - Adalet Bakanı Gül: 'Zorunlu arabuluculukta çok önemli gelişmeler kat ettik'
ANKARA - Adalet Bakanı Gül: "Zorunlu arabuluculukta çok önemli gelişmeler kat ettik" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi’nin ortak yürüttüğü Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin açılış törenine katıldı. (2)
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