ANKARA - Adalet Bakanı Gül: 'Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür'
ANKARA - Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'nin yönü reformlara dönüktür" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı - Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlığın Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi’nin ortak yürüttüğü Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin açılış törenine katıldı. (1)
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