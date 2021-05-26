ANKARA - Adalet Bakanı Gül: 'İslam ve Müslüman düşmanlığının Avrupa coğrafyasında giderek yaygınlaştığını üzülerek görüyoruz'
ANKARA - Adalet Bakanı Gül: "İslam ve Müslüman düşmanlığının Avrupa coğrafyasında giderek yaygınlaştığını üzülerek görüyoruz" - İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturum - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturumunda konuştu. (1)
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