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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Adalet Bakanı Gül: 'İslam ve Müslüman düşmanlığının Avrupa coğrafyasında giderek yaygınlaştığını üzülerek görüyoruz'

ANKARA - Adalet Bakanı Gül: 'İslam ve Müslüman düşmanlığının Avrupa coğrafyasında giderek yaygınlaştığını üzülerek görüyoruz'

ANKARA - Adalet Bakanı Gül: "İslam ve Müslüman düşmanlığının Avrupa coğrafyasında giderek yaygınlaştığını üzülerek görüyoruz" - İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturum - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakkı İhlali ve Nefret Suçu Olarak İslamofobi konulu oturumunda konuştu.
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İslam 

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