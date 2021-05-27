ANKARA - 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi
- Polis ekiplerinin araç kiralama şirketleri ve günübirlik evlere düzenlediği operasyon Ankara 'da 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi - Veri girişi yapmayan 6 firma ile bildirimde bulunmayan 5 günübirlik eve ceza uygulandıANKARA (AA) - Başkentte 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik evin denetlenmesi sonucunda 6 firmaya ve 5 günübirlik eve ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 20 - 21 Mayıs'ta 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi.Yapılan kontrollerde, veri girişi yapmayan 6 firma ile bildirimde bulunmayan 5 günübirlik eve 102 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.Denetimlerde, bir dolandırıcılık şüphelisi de gözaltına alındı.
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