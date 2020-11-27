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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - 88 göçmen yakalandı

ANKARA - 88 göçmen yakalandı

- Ekiplerin yakalanan göçmenlerin emniyete getirmesi Ankara 'da 88 göçmen yakalandıANKARA (AA) - Ankara 'da 88 sığınmacı yakalandı, iki kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde yaptığı uygulamalarda, 51'i Afganistan, 17'si Pakistan, 17'si Bangladeş ve 3'ü Özbekistan uyruklu 88 göçmen yakalandı.Göçmenleri kente getiren 4 şüpheli gözaltına alındı.Bu kişilerde ikisi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, diğer ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sığınmacı Adli Kontrol Akalan Sığınma Irak 

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