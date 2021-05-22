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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - 4 ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

ANKARA - 4 ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

- Polatlı Emniyeti önünde, zanlıların dosyalarının araca yüklenmesi - Zanlıların Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkışı - Zanlıların, polis eşliğinde Polatlı Adliyesine getirilmesi Ankara merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 zanlı tutuklandıANKARA (AA) - Ankara merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce teknik ve fiziki takibinin ardından 18 Mayıs'ta Ankara , Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eşzamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonda, zanlıların adreslerinde narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramada bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirilmişti.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Narkotik Köpek 

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