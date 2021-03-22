ANKARA - '22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları' - Detaylar
ANKARA - "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları" - Detaylar - Salondan genel görüntü - İstiklal Marşı'nın okunması - Halk oyunları gösterisi - Kompozisyon birincisi Cemre Su Çilingir'in konuşması - DSİ tanıtım filmiANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"na katıldı.
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