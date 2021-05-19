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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

ANKARA - '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

ANKARA - "102 vosvos"la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu - Volkswagen Dayanışma Derneği - Volksder Başkanı Fikret Gültekin'in konuşması - Vosvosların geçişleri Ankara 'da "102 vosvos"la 19 Mayıs konvoyu oluşturulduANKARA (AA) - Başkentte, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Volkswagen Dayanışma Derneğince (Volksder) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 102 vosvosla konvoy oluşturuldu.Gölbaşı Sahil Parkında bir araya gelen Volksder üyeleri, buradan başlattıkları vosvos konvoyuyla ilçe genelinde tur attı.Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen dernek üyelerinin şarkılar ve marşlar eşliğinde yaptıkları şehir turuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Volksder Başkanı Fikret Gültekin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümünde 102 araçla konvoy oluşturduklarını söyledi.

Davetlerinden dolayı Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığına teşekkür eden Gültekin, sosyal etkinliklerde bulunmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Vosvos 

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