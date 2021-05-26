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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu - Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan

ANKARA - 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu - Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan

- 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu - Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu - Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan: - "En kısa sürede Müslümanların uluslararası bir İslamofobi veya Anti - İslam İzleme Komitesi/Örgütü kurmaları gerekmektedir. Bunların kayda geçirilmesi ve ifşa edilmesi büyük önem kazanıyor" - "Bizim niye İslamofobi anıtlarımız bulunmuyor. Özellikle sabıkalı ülkelerin sabıkalı şehirlerinde, başkentlerinde mutlak suretle Müslümanların bir araya gelip bir anıt dikmesi lazım"ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, "En kısa sürede Müslümanların uluslararası bir İslamofobi veya Anti - İslam İzleme Komitesi/Örgütü kurmaları gerekmektedir. Bunların kayda geçirilmesi ve ifşa edilmesi büyük önem kazanıyor." dedi.
Doğan, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun ikinci gününde, "Algılanan İslamofobi" başlığıyla düzenlenen oturumda konuştu.
İslamofobi kavramının bir asrı aşkın zamandır kullanıldığını ancak içerik olarak çok daha derin ve eskilere dayandığını belirten Doğan, bu düşüncenin ortaya çıkmasında birçok nedenin bulunduğunu söyledi.

Doğan, Müslümanların inanılmaz bir dezenformasyon altında bırakılmaya çalışılırken, gazeteler, haber siteleri, sinema, bilgisayar ve konsol oyunları ile animasyon ve çizgi film gibi medya enstrümanlarından da istifade edildiğini kaydetti.
- "Hukuki yardım sağlayacak bir mekanizma kurulmalı"İslamofobiyle mücadeleye yönelik hazırladığı önerilerini paylaşan Doğan, şunları söyledi:"İslamofobiyle mücadele etmek için elbette Müslümanların kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, İslam'ın parlak yüzünü ortaya koyabilecekleri sinemalar, animasyonlar, hatta konsol ve bilgisayar oyunları geliştirmeleri önemli bir mesele. Bununla beraber en kısa sürede Müslümanların uluslararası bir İslamofobi veya Anti - İslam İzleme Komitesi/Örgütü kurmaları gerekmektedir. Bunların kayda geçirilmesi ve ifşa edilmesi büyük önem kazanıyor. Çeşitli ülkelerde Müslümanlar, İslamofobik saldırıya maruz kaldıktan sonra herhangi bir hukuki yardım alamadıkları için haklarını savunamıyorlar. Bununla ilgili mutlaka uluslararası ücretsiz hukuki yardım sağlayacak bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Bir diğer konu, bu insanların yaşadıkları psikolojik problemler var. Bunlara da belki izleme örgütünün veya hukuki altyapı sağlayacak yapının böyle bir destek vermesi mümkün olabilir."Her ülkede eğitim müfredatlarına İslamofobi konusunun girmesi gerektiğine dikkati çeken Doğan, "İslamofobi'yle mücadele eden bir sürü insan var. Belki göremiyoruz, gözümüzden kaçırıyoruz. Bu insanların mutlaka teşvik edilip ödüllendirilmesi lazım. Benim sempozyuma dair bir önerim de sempozyum kapsamında bir ödül töreninin icra edilmesidir." dedi.
- İslamofobi anıtları yapılması çağrısıHasan Doğan, dünyanın dört bir yanında saldırılara maruz kalanlar için anıtlar yapıldığına işaret ederek şunları kaydetti:"Ermenilerin bu konuda çok inanılmaz gayreti var. Olmayan bir soykırıma dair bir sürü anıtlar dikmişler. Bununla beraber Holokost anıtları var. Bizim niye İslamofobi anıtlarımız bulunmuyor. Solingen'de cayır cayır yakılmış bir insanın, bir yavrunun annesiyle anıtını biz niye Almanya'ya dikemeyiz bilmiyorum. Her ülkenin, özellikle sabıkalı ülkelerin sabıkalı şehirlerinde, başkentlerinde mutlak suretle Müslümanların bir araya gelip bir anıt dikmesi lazım. Bu belediye müracaatla başlıyor, sosyal baskıyla devam ediyor. Bunlar yaptıysa biz de yapabiliriz, yapmak zorundayız. Yoksa burada kendi kendimize konuşup ayrılıyoruz. Dünyanın bunları görebilmesinin yolu, bu tür enstrümanları kullanmaktan geçiyor."İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından ilan edilen 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'nün değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, gelecek yıl sempozyumun İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'nde yapılabileceğini tavsiye etti.

Ödül Töreni Enformasyon Çizgi Film Uluslararası Hukuki Yardım 

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