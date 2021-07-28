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Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi

Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi

-Kadın itfaiyecilerin yangına müdahalesinden detaylar

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--Yangından detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında stajyer kadın itfaiyeciler, alevleri söndürmek için mücadele etti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alia İzzet Begoviç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tepelik alandaki anızlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Kısa sürede alevlerin tepenin büyük kısmını kaplamasının ardından, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda stajyer olarak görev yapan kadın itfaiyeciler de ellerinde küreklerle alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. (EK-TB-
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