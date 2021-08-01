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Anız yangını rüzgarın etkisiyle devasa boyuta ulaştı, ekili alanlar zarar gördü
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Anız yangını rüzgarın etkisiyle devasa boyuta ulaştı, ekili alanlar zarar gördü

Anız yangını rüzgarın etkisiyle devasa boyuta ulaştı, ekili alanlar zarar gördü

alevler

Yangın Altın Şiddetli Rüzgar Anız Yangını Trol 

-ağaçlar
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de gece saatlerinde çıkan anız yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle devasa boyuta ulaşarak tüm araziye yayıldı. Edirne’nin Sazlıdere Köyü’ne yakın hasat yapılmış bir tarlada anız yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hasat yapılmamış Ayçiçek tarlalarıyla birlikte birçok ağaç alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
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