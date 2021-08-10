Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü

--Köylülerin su tankerini traktörle yangın alanına götürmesi

--Köylülerin yangına müdahalesi

--Öğretmen Musa Koştur'un açıklaması



( BALIKESİR ) - BALIKESİR



- Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Kırsal mahallesinde çıkan anız yangını mahalle sakinlerinin yangın tankerleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır Kırsal mahallesinde çıkan anız yangını mahalle sakinlerinin dikkati ve çabası ile söndürüldü. Köyde bulunan Matematik öğretmeni Musa Koştur ve Uzman Çavuş Necati Doğan mahalle muhtarı Mustafa Eraslan'ın yangını telefon ile bildirmesi üzerine yangın tankerini alarak Söğütlüpınar mevkiine gitti. Olay yerine gittiklerinde mahalle sakinleri çalılarla süpürerek ön müdahaleyi yapmaya başladı.

Tankerle birlikte yangın büyümeden kontrol altına alındı. Sındırgı Orman İşletme müdürlüğüne bağlı arasözlerinde bölgeye intikal etmesi ile birlikte soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin duyarlılığı bir facianın önüne geçti. Özellikle yangın tankerlerinin dolu ve aktif tutulması ön müdahaleyi kolaylaştırarak yangının büyümesinin engellenebileceği belirtildi. Tatil dolayısı ile memleketinde bulunan ve yangın tankeri ile ön müdahaleyi yapan matematik öğretmeni Musa Koştur "Muğla da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ciğerlerimizi yanıyor. Bir an bile tereddüt etmeden yangına koştuk bizde duyunca. Bu vatandaşlık borcu. Çok şükür büyümeden söndürebildik" dedi.

(HT

