Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı

Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı

Anız yangınından detaylar

Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Anız Yangını 

-İtfaiye, polis ve jandarmadan detaylar
-Kazaya karışan araçlardan detaylar
-röportaj
-Kaza yerinden detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde anız yangını nedeniyle bir kamyon ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçe mevkiinde meydana geldi. Anız yangını sonrası görüş mesafesinin düştüğü yolda bir kamyon ile 3 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden H.A. ile M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise anız yangınını kontrol altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement