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Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Altın Sağlık Ekipleri 

-AMBULANSIN GİTTİĞİ GÖRÜNTÜLER
-OLAY YERİ DİĞER DETAY GÖRÜNTÜLER

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde annesiyle beraber kaldırımda yürüdüğü sırada aniden yola fırlayınca otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle beraber kaldırımda yürüyen zihinsel engelli M.G. (7) aniden yola çıktı. Çocuğa, M.K. idaresindeki 52 BC 566 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (ÜG-ÖZ-Y)
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