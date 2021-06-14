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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aniden duran otomobile motosiklet arkadan çarptı: 1 yaralı

Aniden duran otomobile motosiklet arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza yeri detay

İlk Müdahale Motosiklet Sürücüsü 

-112 gelmesi ve yaralıyı götürmesi
-Kaza yapana araçlar detay ve ambulans gidişi

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’te seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün aniden durması sonucu arkasında seyir halinde bulunan motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Ahmet T., 11 AAC 568 plakalı Opel marka otomobiliyle Futbol Sokağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden durdu. Aniden duran otomobile aynı istikamette seyir halinde bulunan Birkan Ö. idaresindeki 16 LM K82 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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