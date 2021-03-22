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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
-Aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

-Aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Trafik

Akalan Trafik Yoğunluğu 

- Vatandaşlar
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( İSTANBUL )- Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu yaşandı İSTANBUL

- İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Cevizlibağ'da yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış sonrasında Fatih’te yağmur ve dolu etkili olmaya başladı.
Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıklı olduğu görülürken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da ıslanmaktan koşarak kurtulmaya çalıştı. Öte yandan, yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.
(ZA-
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