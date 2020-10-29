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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

VATNDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Sağanak Yağış Akalan Şiddetli Yağış 

-TRAFİKTEN GÖRÜNTÜ
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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağış kent merkezinde etkili oldu. Şiddetli yağışta bazı vatandaşlar aldırış etmezken bazı vatandaşlar ise koştu. Zonguldak kent merkezinde aniden bastıran şiddetli yağış kent merkezinde kısa sürede etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmura aldırış etmezken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için koştular. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken hava sıcaklığının ise 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.
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