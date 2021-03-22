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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Sağanak yağıştan görüntü

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Akalan Güneşli Hava Güneşli 

-tentelerin altına giren vatandaşlardan görüntü

( DÜZCE )- Sağanak yağıştan kaçamayanlar tentelerin altına saklandı DÜZCE

- Düzce’de sabah saatlerinde güneşli hava sebebiyle şemsiyesiz sokağa çıkan vatandaşlar, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar tentelerin altına saklanarak yağıştan korunmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinde Düzce ve çevresi için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Sabah saatlerinde güneşli havayı gören Düzceliler ise yanlarına şemsiye almadan sokağa çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış sonrasında şemsiyesiz kalan ve yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar tentelerin altlarına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yoluna devam ederken, bazı vatandaşlar ise sağanak yağış altında yürüyüşünü sürdürdü.
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