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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti

Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti

KAZADA YARALANANLARIN HASTANE GETİRME GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) - BURSA

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl İlçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı 2 genç ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Ortaköy kavşağı mevkinde meydana geldi. Ortaköy kavşağı istikametinden İsaören kavşağına seyir halinde olan Umut Ö.(19) idaresindeki 16 KJY 96 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken iddiaya göre aniden manevra yapan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Yasin K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis şimdi her yerde kazaya neden olup kaçan araç ile sürücüsünü arıyor.
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