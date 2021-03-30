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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ani fren hastanelik etti

Ani fren hastanelik etti

Olay yerinden görüntüler

Hastane Tahkikat Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- İnegöl ilçesinde önündeki arabalara çarpmamak için ani fren yapan elektrikli bisiklet sürücüsü dengesini kaybedince düştü. Kanlar içerisinde kalan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Kazım K. (56), önünde giden araçların yavaşladığını geç fark edince frene bastı. Ani fren sonucu yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda elektrikli bisikletten düşen sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti. Kanlar içerisinde kalan Kazım K. için sağlık ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine gelen ekipler yaralıyı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazım K.'nın çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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