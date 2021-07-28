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Angola Cumhurbaşkanı Lourenço’dan SSB’ye ziyaret
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço’dan SSB’ye ziyaret

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço’dan SSB’ye ziyaret

Ziyaretten görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Savunma Sanayi Kabil Kabiliyet 


- Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye’deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Lourenço, temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB) ziyaret etti. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.
Ziyarette konuk Cumhurbaşkanı Lourenço ve beraberindeki heyete Türk savunma sanayiinin kabiliyetleri anlatılırken, iki ülke savunma sanayii ilişkilerindeki potansiyel alanlar da ele alındı.
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