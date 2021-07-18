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ANFA’dan çiçek üreticilerine destek
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
ANFA’dan çiçek üreticilerine destek

ANFA’dan çiçek üreticilerine destek

Çiçek üreticilerinden görüntü

Gübre Sözleşmeli 

-konuşmalar
-çiçeklerden detay
-röportaj
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiçek üreticilerine yeni bir destek projesini başlattı. Daha önce yazlık çiçek için sözleşmeli üreticilik modeline geçen ANFA Genel Müdürlüğü, kışlık çiçek ihtiyacı için de üreticilerle sözleşme imzaladı.Ankaralı üreticileri üretime teşvik etmek için daha önce tohum desteğinden gübre dağıtımına kadar pek çok alanda destekveren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te “sözleşmeli üretim” modelini hayata geçirdi. Daha önce yazlık çiçek ihtiyacı için 22 çiçek üreticisiyle sözleşme imzalayan ANFA Genel Müdürlüğü, bu kez kışlık çiçek ihtiyacı için 33 yerli üreticiyle sözleşme imzaladı. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, 33 çiçek üreticisiyle bir araya gelerek, yaz ayları için Ankaralı çiçek üreticileriyle başlatılan sözleşmeli üretim modelinin kışlık çiçek ihtiyacı için de uygulanacağını söyledi.


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