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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Andrey Karlov suikastı davasında karar açıklandı

Andrey Karlov suikastı davasında karar açıklandı

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( ANKARA - BİLGİ) ANKARA

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Mahkeme Başkanı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığın ikişer kez, 2 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 7 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren mahkeme, 6 sanığın beraatına, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de olduğu 9 firari sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Bugünkü celsede sanıkların son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Daha sonra mahkeme başkanı, yargılamanın bittiğini bildirerek sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.
Mahkeme, sanıklar Şahin Söğüt, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşat Akalın'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bu sanıklardan Söğüt, Kılınçarslan ve Yılmaz, Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçundan ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kötüce ve Akalın ise Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan ayrıca 15'er yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme 7 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verdi. Mahkeme, bu suçtan sanıklar Ramazan Yücel ve Hayreddin Aydınbaş'a 10 yıl 6'şar ay, sanıklar Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül'e 9'ar yıl, sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer ve Ufuk Gül'e 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanık Mustafa Timur Özkan'a ise "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis verildi.
6 sanığın beraatına hükmeden mahkeme, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu'nun da bulunduğu firari 9 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı. (AS-
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