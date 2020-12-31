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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Anavarza Antik Kenti 7 bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Anavarza Antik Kenti 7 bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Tarihi Anavarza Antik Kenti'nden detay

Sosyal Medya Ziyaretçiler Öğrenciler 

-Antik kent kapı detayları
-Antik kent ziyaretçiler
-detaylar

( ADANA )- UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki 2020 yılı kazı çalışmaları tamamlandı ADANA

- Adana’nın Kozan ilçende bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'ndeki 2020 yılı kazı çalışmaları tamamlandı.Binlerce yıllık tarihe ışık tutan antik kentte kazı başkanı ve Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen sosyal medyadan kazıyı tamamladıklarını açıklayarak, tarihe ışık tutacak Anavarza Antik Kenti'nde bu yılki kazılarda bulunan taş baltanın öne çıktığını kaydetti.
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen, “Anavarza Kazılarının 2020 sezonunu tamamladık. Bu çalışmaların yapılabilmesi ve yürütülebilmesinde katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Makamı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müze, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na, Adana Valiliği'ne, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Adana Müze Müdürlüğü'ne, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Hocalarından öğrencilerine, işçilerinden teknik personeline yaklaşık 100 kişiyle yürüttüğümüz çalışmalarda emeği geçen herkese ve tüm Çukurova halkına teşekkürler. Bu yıl kazıda tespit edilen bir taş balta ve beraberindeki buluntular Anavarza'nın tarihini İ.Ö. 19'dan İ.Ö. 5. bine kadar indirmiş bulunmaktadır. Anavarza şu anki bilgilerimizle artık 7000 yaşındadır” dedi.

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