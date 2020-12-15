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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Anaokullarında yüz yüze eğitim başladı

Anaokullarında yüz yüze eğitim başladı

ÖĞRENCİLERİN OKULA GELMESİ

Sağlık Personeli Tam Gün Kullar Öğrenciler Yüz Yüze 

-ÖĞRENCİLERİN ATEŞLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
-ÖĞRENCİLERİN SINIFLARINDA DERSE GİRMESİ
-OKUL MÜDÜRÜ BARIŞ BAĞCI İLE RÖP

( NEVŞEHİR ) - NEVŞEHİR

- Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime geçeceğini açıklamasının ardından Nevşehir’de anaokulları eğitime başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir açıklamasının ardından Nevşehir’de bulunan tam gün eğitim veren özel anaokulları yüz yüze eğitime başladı.
Özel Kardelen Koleji Anaokuluna bu sabah saatlerinde velileri tarafından okula getirilen öğrencilerin ateşleri ölçülmesinin ardından okullarına giriş yaptılar. Minik öğrencilerin sınıflarına ve arkadaşlarına yeniden kavuşmasının mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Barış Bağcı yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a anaokullarını yeniden eğitime açtığı için teşekkür ederim dedi.
Bağcı, “ Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra özellikle çalışan ailelerimiz anaokullarının açılmasından dolayı çok mutlu oldular. Bizimde birçok sağlık personeli olarak çalışan ailelerimiz vardı. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
(COŞ_
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