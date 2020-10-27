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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Anamur'da orman yangını devam ediyor

Anamur'da orman yangını devam ediyor

Yanan orman yerlerinden görüntü

Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Trol 

-Ateşten görüntü
-Yanan yerlerden görüntü

( MERSİN ) -- Mersin'in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangını devam ediyor- Yangına karadan müdahale sürürken, rüzgar nedeniyle ekipler zor anlar yaşıyor MERSİN

- Mersin'in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan müdahale sürürken, rüzgar nedeniyle ekipler zor anlar yaşıyor. Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın sürüyor. Akşam saatlerinden de devam eden yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarında çıkan ikinci yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi'ndeki ilk yangın ise devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 100'e yakın arazöz, 3 helikopter ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor. Yangında birçok ev ile bazı muz seraları ve yüze yakın arı kovanı zarar gördü. Yangına karadan müdahale sürüyor Akşam olması sebebiyle yangına havadan müdahale edilemezken, karadan ise devam ediyor. Birçok noktadan yangına müdahale sürerken, korkulu bekleyiş devam ediyor. Kısmen araç trafiği kısa süreliğine açılırken, yeniden Gülnar-Antalya yolu çift taraflı kapatıldı. (KRY-
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