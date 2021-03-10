Anamur'da kayalara çarpan mülteci botundaki 13 kişi yaralandı

-Kayalıklara çarpması

-Yaralıların çıkarılması

-Yaralı bir kişinin sedyeye alınması

-Yaralının ekiplerce amsulansa alınması



( MERSİN )- Sahil Güvenlik ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan ve içerisinde 19 kaçak göçmenin bulunduğu Zodyak botun kayalıklara çarpması sonucu 3'ü ağır, 13 mülteci yaralandı- Yaralı mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı MERSİN



- Mersin'in Anamur ilçesinde yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışırken kayalıklara çarpan ve içerisinde 19 kişinin bulunduğu Zodyak bottaki 13 mülteci yaralandı. Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Anamur kıyısında içinde 19 kişinin bulunduğu Zodyak bot, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince fark edildi. Yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmak isterken kayalıklara çarparak duran bottaki mültecilerden 13'ü yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılırken, 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan yara almadan kurtarılan 6 kişi ise güvenlik güçlerine teslim edildi.



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