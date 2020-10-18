Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Anakolunun kapılarını böyle çaldılar

Anakolunun kapılarını böyle çaldılar

Okul bahçe görüntü

Polis Kamera Hırsız Polis Ekipleri Kağıt Toplayıcısı 

-Çalışmalar görüntü
-Detay
-röportaj

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bahçelievler’de tadilatta olan anaokulunun kapıları, kağıt toplayıcıları tarafından dakikalar içerisinde çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Bahçelievler'de bir anaokulunda yaşandı. Tadilata alınan anaokulunda kapılar ustalar tarafından sökülerek bahçeye kondu. Çalışmaya devam eden ustalar bir süre sonra tekrar bahçeye çıktıklarında kapıların yerinde olmadığını fark etti. Ustalar yaşanan olayı hemen Anaokulu sahibi Engin Öder’e bildirdi. Öder anaokulunun güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlık olayı ortaya çıktı. Kapıları bahçeye giren iki kağıt toplayıcısının çaldığını gören Öder durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan hırsızlığın çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini belirten Öder “Ustalarım bana kapıların olmadığını söyledi bende hemen güvenlik kameralarını inceledim. Bu sırada kapıların iki kağıt toplayıcısı tarafından çalındığını fark ettim. Bu hırsızlık bahçe alanım burası benim bahçe sınırım içerisinde bu hırsızlığın büyüğü de küçüğü de olmaz. Biz burada çocukların geleceğini planlıyoruz onların hayallerini çaldırmayacağız. Biz tedbirlerimizi arttıracağız” dedi.
(ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı