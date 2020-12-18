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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Anahtarını teslim etmedikleri eski iş yerini soydular

Anahtarını teslim etmedikleri eski iş yerini soydular

İş yerinden detay

Televizyon Akalan Kamera İtiraf Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

( ANTALYA )- İş yerlerinden 3 adet televizyon çalan 2 şüpheli tutuklandı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski çalıştıkları iş yerinin anahtarlarını teslim etmeyip, iş yerinden 3 televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı. İfadelerinde televizyonları bin 500 TL karşılığında sattıklarını itiraf eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Olay, 14 Aralık Pazartesi günü Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede bulunan 6 adet LCD televizyon kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından çalındı. İş yeri sahibi, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek, hırsızlık olayını Abdüssamet T. ve Ahmet Ali K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. İki şüphelinin iş yerinin eski çalışanları oldukları ve işten ayrıldıktan sonra kendilerine verilen iş yerinin anahtarlarını iade etmedikleri, iş yerine de kapıyı anahtarla açarak girdikleri belirlendi.Şüpheliler ifadelerinde ise 3 adet televizyon çalarak, bin 500 TL karşılığında tanımadıkları bir kişiye sattıklarını itiraf ederken, diğer 3 televizyondan haberlerinin olmadığını söyledi.

Abdüssamet T. ve Ahmet Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, Alanya Cezaevine teslim edildi.
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