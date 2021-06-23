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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Anadolu Yayıncılar Derneği'nden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik saldırıya kınama

- Anadolu Yayıncılar Derneği'nden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik saldırıya kınama

Açıklamalar

( ANKARA ) ANKARA

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- Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu İhlas Haber Ajansı

muhabiri Mustafa Uslu’ya destek olmak için dernek merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.
Anadolu Yayıncılar Derneği merkez binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Dernek Başkanı Sinan Burhan, "Görevini yapan bir basın emektarının kafasının ve gözünün kırılması vahşettir" dedi.
Burhan, “İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın korumaları yargı önünde hesap vermelidir. Lütfü Türkkan, muhabir arkadaşımızdan özür dilemelidir" ifadelerini kullandı. "Her fırsatta basın özgürlüğü diyenlerin bir muhabire şiddet uygulaması iki yüzlülüktür" diyen Burhan, muhabir Mustafa Uslu’nun yanında olduklarının altını çizdi. (UTK-
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