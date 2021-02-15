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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Anadolu Yakası'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Anadolu Yakası'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

kar yağışı

Çamlıca Yağan Kar Yağışı 

-arabalar
-detay
-ağaçlar
-çamlıca cami

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında da yoğun bir şekilde yağan kar bazı bölgelerde tipi şeklinde görülüyor. İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı da aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği Anadolu Yakasında ise araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler yollarda zor anlar yaşıyor.
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