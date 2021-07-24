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Anadolu Yakası’nda sağanak yağış başladı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Anadolu Yakası’nda sağanak yağış başladı

Anadolu Yakası’nda sağanak yağış başladı

Yağıştan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gürültü Sağanak Yağış Sağanak 


- İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ilçelerde öğleden sonra sağanak yağış başladı.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilmişti. İstanbul Anadolu Yakası’nda öğleden sonra öngörülen sağanak yağış etkili olmaya başladı.

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