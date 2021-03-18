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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu Üniversitesi’nden anlamlı 18 Mart klibi

Anadolu Üniversitesi’nden anlamlı 18 Mart klibi

Üniversitenin hazırlamış olduğu klip

( ESKİŞEHİR )- Yedi enstrümanın kullanıldığı klipte, 9 solist “Kışlalar Doldu Bugün” ve “Eledim Eledim Höllük Eledim” adlı türküleri seslendirdi ESKİŞEHİR

İsaf Leman Akkale Çekim Koordinat 


- Anadolu Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü tarafından hazırlanan anlamlı bir klip yayınladı. Türkiye genelinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü farklı etkinliklerle anıldı. Günün anlam ve önemine binaen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü tarafından bir klip hazırlandı. Yedi enstrümanın kullanıldığı 8 dakika 45 saniyelik klipte, 9 solist “Kışlalar Doldu Bugün” ve “Eledim Eledim Höllük Eledim” adlı türküleri seslendirdi. Hazırlanan projenin koordinatörlüğü, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Halk Misafir Öğretim Elemanı Beste Özdemir Gürmenekşe tarafından yapılırken, çekimler ise Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Klibin hazırlanışında görev alanların isimleri ise şu şekilde: Solistler: Veysel Can Aktan, Mehmet Ali Çalışkan, Elif Feyza Sarsılmaz, Nevzat Erol, Umut Kaya, Çağrı Yücel, Zeynep Mısra Türker, Gizem Aslı Kaya, Selin Kumruoğlu. Enstrüman çalanlar: Deniz Aladağ (Ney), Cafer Ağır (Bağlama), Onurhan Tabak (Ud, gitar, bas gitar), Yusuf Daşkın (Tambur), Onur Çalışkan (Bendir).
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