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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Anadolu ozanlarını beyaz perdeye aktarıyor

Anadolu ozanlarını beyaz perdeye aktarıyor

Beyaz perdede sosyal mesafeli horon

Hacı Taşan Online Yurt Dışı Beyaz Perde Festival 

-Aşık veysel’in türkü söylemesi
-Neşet ertaş’ın türküsü
-Cem karaca’dan bir kesit
-Sezen aksu ve hacı taşan’ın kısa türküleri
-Karagöz Oyuncusu Cemal Fatih Polat açıklaması
-Detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Karagöz Oynatıcısı Hayalbaz Cemal Fatih Polat, Karagöz oyununa Anadolu halk ozanlarını da katarak farklı bir boyut kazandırıyor. Karagöz oyununun sadece ramazan aylarında olmaması gerektiğine dikkat çeken Karagöz Oynatıcısı Hayalbaz Polat, dünya genelinde Karagöz oyununa her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

Şenlik ve festivallerin salgınla birlikte online bir döneme girdiğini anlatan Polat, “Karagöz interaktif bir oyun olmasına rağmen online olsa da festival düzenledik. Yurt içi ve yurt dışında da karagöz ilgi çekiyor. İlgiyi ise şeffaf derilerden yapılan tasvirler alıyor” dedi.
Karagöz Oyununu kültür mozaiği yansıtma aracı görüyor Karagöz oyunu ile birlikte etkilendiği insanları perdeye aktarmaya başladığını ifade eden Polat, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Aşık Veysel, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Hacı Taşan gibi insanları beyaz perdeye aktarıyorum. Türk kültürüne ait Anadolu coğrafyasındaki halk ozanlarını perdeye aktarmaya çalışmaktayım. Halkın sesi olan ozanları günümüz insanının pek fazla bilmediğini görüyorum. Kendi sanatımla günümüz nesline halk ozanlarımızı anlatarak gelecek kuşaklara da bir miras bırakmak istiyorum.”
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