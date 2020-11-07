Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı - DÜZCE
- Anadolu Otoyolu Kaynaşlı kesiminden detaylarAnadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıDÜZCE (AA) - Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.Otoyolun Düzce - Kaynaşlı ile Bolu - Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor.Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara istikametine kapatıldı.Trafiğin, otoyolun Ankara istikametinden D - 100 kara yoluna aktarılması için Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı.Daha sonra otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D - 100 kara yoluna yönlendirildi.Çalışmaların 10 Kasım salı günü tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nin tamamen ulaşıma açılacağı öğrenildi.
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