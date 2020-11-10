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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı - DÜZCE

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı - DÜZCE

- Ulaşıma açılan Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden araçlardan görüntüler - Kara yolları ve polis ekiplerinin çalışmalarından görüntülerAnadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldıDÜZCE (AA) - Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 26 gündür kademeli şekilde ulaşım sağlanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, çalışmanın tamamen tamalanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.Otoyolun Düzce - Kaynaşlı ile Bolu - Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ayın 14'ünde başlayan çalışmalar sona erdi.Çalışmalar kapsamında geçen süre içerisinde otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü ve D - 100 karayolu Bolu Dağı aktarılması ile sağlanan trafik, bugün 15:20 itibari ile polis ve karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3'ün viyadükler üzerinde bulunan derzlerin yenilendiği ve yolun tekrar asfaltlandığı belirtildi.Çalışmalar nedeniyele otoyolun toplamda 32 gün süreyle kapalı kalması planlanırken, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiği ve planlanandan 6 gün önce trafiğe açıldığı belirtildi.

Karayolları Polis Polis Ekipleri 

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