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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
'Anadolu’nun yüce dağı' Ilgaz’da doyumsuz ’kar’ manzaraları

'Anadolu’nun yüce dağı' Ilgaz’da doyumsuz ’kar’ manzaraları

Ilgaz Dağından drone görüntüsü

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Ziyaretçiler Bisiklet Kar Yağışı 

-Kar ile kaplanan ağaçlardan ve alandan detaylar
-Genel drone görüntüleri

( ÇANKIRI -DRONE-ÖZEL) "Anadolu’nun yüce dağı" Ilgaz’da doyumsuz ’kar’ manzaraları- Ilgaz Dağında kartpostallık görüntüler ÇANKIRI

- Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağında kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kış sporlarının yanı sıra dağ yürüyüşü, kros, dağ bisikleti, kampçılık, izcilik, karavan turizmi, dağcılık gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan Çankırı’nın Ilgaz Dağı, beyaz gelinliğini giydi. Yıldıztepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi aşarken bölge de tamamen beyaza büründü. Ilgaz Dağlarında bulunan sarıçam, karaçam ve köknarın hakim olduğu ağaç türleri tamamen kar ile kaplandı. Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz’da kar yağışı sonrası ortaya renkli görüntüler çıktı. Kartpostallık manzaranın oluştuğu Ilgaz Dağının eşsiz güzellikleri, drone ile havadan görüntülendi. Doğal güzellikleriyle Türkiye’de yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline gelen Ilgaz Dağı kayak merkezinde, 4 bin 500 metre yeşil, 2 bin 400 metre siyah pist, 900 metre de yeşil-mavi pistler yer alıyor. Bölgede bulunan telesiyeji kullanarak zirveye çıkanlar doğa ve karın sunduğu benzersiz doğa tablosunun keyfini çıkarıyor. (KA
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