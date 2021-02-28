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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Anadolu'nun 412 eseri daha Türkiye'ye getirildi

Anadolu'nun 412 eseri daha Türkiye'ye getirildi

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( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Kaçak Emniyet Teşkilatı Tarihi Eser Kaçakçılığı 


- Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan'dan iadesi sağlanan 412 eser Türkiye'ye getirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları kapsamında Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelmiş, görüşmede Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait 412 tarihi eser teslim edilmişti. Roma Dönemi’ne ait mermer heykel başı, mermer figürün, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler Bakan Çavuşoğlu’nun uçağı ile Türkiye’ye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilen tarihi miras Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından eserlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Anadolu'nun tarihî miraslarını Dışişleri Bakanlığımızdan teslim aldık ve sergileme çalışmalarına başladık. Bu toprakların eserlerini birer birer ülkemize kavuşturmamıza destek olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoglu ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz."
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