'Anadolu Gönül Yolu' projesinde ay yıldızlı bayrak Çankırı'da

-Bayrağın teslim edilmesi

-Vali Ayaz'ın konuşmaları

-Genel detaylar



( ÇANKIRI ) -- Türkiye'nin 81 ilinden yola çıkan Türk bayrağı 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere dililecek ÇANKIRI



- Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu' projesi kapsamında Çanakkale'ye götürülecek bayrak Çankırı'ya ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü kapsamında başlatılan proje kapsamında Ankara'dan yola çıkan ay yıldızlı bayrak Çankırı'da teslim alındı. Tarih bilincinin aşılanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ay yıldızlı Türk bayrağı Kırıkkale'ye ulaştırmasını için Ankara temsilcisi Betül Sandoğan tarafından Çankırı temsilcisi İsmail Telli'ye teslim edildi. Ay yıldızlı bayrak, diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere dikilecek. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz törende yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin biraz önce verdikleri sözlere sadık kalacaklarına inşallah ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacağına inancımı belirtiyorum. 18 Mart bizim tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi. Hem o büyük mücadelede hem daha sonrasında gerçekleşen başta Kurtuluş Savaşı, terörle mücadele ve 15 temmuz olmak üzere gerçekleşen mücadelelerde canlarını feda etmiş ahirete irtihal etmiş olan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla minnetle rahmetle anıyorum. İnşallah bu güzel etkinlik gençlerimizde de Çanakkale ruhunu yeniden uyanması yaşanması ve farkındalığın artırılması noktasında bir katkıda bulunur" dedi.

Kendilerine düşen görevin o günkü ruhu yaşatmak olduğunu kaydeden Vali Ayaz, "Bizlere düşen şu anda memleketin belirli noktalarına gelmiş insanlar olarak o de önemde verilmiş mücadeleyi ve kahramanlık ruhunu yeni nesillere elimizden geldiğince aktarmak ve onların günümüz şartlarında ellerinden gelenin en iyisini yapmasını sağlamak. 1915’te binlerce şehidimiz canlarını teslim etti, binlerce gazimiz oldu. Önümüzdeki süreçte gençlerimizden beklediğimiz inşallah çağımızın gerektirdiği bilimde, teknolojide, sanatta her türlü ilerlemeyi gerçekleştirerek daha ileri noktalara taşımaları. Memleketimizin bugünlere gelmesi noktasında bulunanlara layık olmaları. Gençlerimizin biraz önce verdikleri sözlere hayatları boyunca sadık kalacaklarına yürekten inandığımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan tören sonrasında Türk bayrağı Kırıkkale'ye teslim edilmek üzere yola çıktı. (HÇ-KA



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