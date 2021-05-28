Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Ankası Tatbikatı'nda gölde kazazede kurtarma görevi gerçekleştirildi

Anadolu Ankası Tatbikatı'nda gölde kazazede kurtarma görevi gerçekleştirildi

Ekipleri hazırlanması

Sosyal Medya Helikopter 

-Uçak ve helikopterlerin göle gidişi
-Malzeme ve görevlilerin paraşütle göle inmesi
-Görevli personelin göldeki çalışmaları
-Kazazedenin helikopterle kurtarılması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı kapsamında Beyşehir Gölü’nde kazazede kurtarma görevi gerçekleştirildi.
Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında Beyşehir Gölü’nde kazazede kurtarma görevi başarıyla gerçekleştirildi.
Kurtarma ekipleri önce dalgıç kıyafetleri giyerek hazırlıklarına başladı.
Daha sonra ekipler uçak ve helikopter desteğiyle Beyşehir Gölü’ne gitti. Uçaktan kurtarma malzemeleri paraşütle başarılı bir şeklide göle indirilirken hemen ardından görevli ekipler de paraşütle atladı. Ekipler ulaştıkları kazazedeyi helikopter yardımıyla kurtardı. Gerçekleştirilen bu görevin görüntüleri ise Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement