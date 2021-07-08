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Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı

Anadolu Ajansı muhabirini darp eden saldırganlar tutuklandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Muhabir Yakalama Kararı Gözaltı Polis Ekipleri Saldırı 


- Anadolu Ajansı muhabirini darp etmelerinin ardından serbest bırakılan iki şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.Olay, 1 Temmuz Perşembe günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'de trafikte ilerleyen Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada, şüphelilerin saldırısına uğrayan ve kesici aletle yaralanan Biçeroğlu'nun çenesi kırılmıştı. Yüzüne dikiş atılan Biçeroğlu'na saldıran şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek gözaltına almıştı. Şüpheliler D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakılmıştı.Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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