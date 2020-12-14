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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

-Bandırma'da meydana gelen görüntü

Trafik Yoğunluğu Akkale Emniyet Şeridi Direksiyon Tehlikeli Yolculuk 

-- Aracın ön kaputu açık bir şekilde yolda gitmesi
--dikkatsiz bir şekilde ana yolda kaputun açık bir şekelde gitmesi

( BALIKESİR ) - (Özel)- Bandırma’da kaputu açık giden araç görenleri şaşkına çevirdi BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı. Bandırma’da meydana gelen ilginç olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 GU 081 plakalı araç sürücüsü seyir halinde iken bir anda kaputunun açılmasıyla araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Yol üzerinde de emniyet şeridinin olmamasından dolayı trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü,direksiyon başında otomobil kaputu açıkken eğilerek ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü. Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, 3 kilometre yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, yol ayrımına girdikten sonra aracı sağda bir yerde park ederek aracın kaputunu kapattı ve kaza yaşanmadan tehlikeli yolculuk sona erdi. (SB-BD
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