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Ana yola çıkmak isteyen sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ana yola çıkmak isteyen sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Ana yola çıkmak isteyen sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kazadan farklı açılardan görüntü

İlk Müdahale Jandarma Bild Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Yoldan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de mahalle yolundan ana yola çıkmaya hazırlanan otomobile seyir halindeki araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtaki 2 sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza, Buldan ilçesi Bölmekaya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bölmekaya Mahallesinden Buldan’a giden Sıdıka T. idaresindeki 35 AV 9333 plakalı otomobile köy yolundan ana yola çıkacağı sırada, Buldan’dan Denizli istikametine doğru ilerleyen Süleyman T. hakimiyetindeki 34 DE 3804 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yola savrularak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı olan her iki sürücüyü olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı. Yolda başka bir kaza meydana gelmesin diye güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri yola savrulan parçaları topladı. Her iki araçta çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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